Fondo italiano: cda approva piano al 2023, mobiliterà risorse per 3 mld (2)

29 Luglio 2020 17:26

(Adnkronos) – ‘Nei primi 10 anni di attività Fondo Italiano ha individuato capillarmente e affiancato le eccellenze italiane, offrendo loro sia le risorse chiave per la crescita, sia l’accesso privilegiato a un network di investitori e partner esclusivi, nazionali ed internazionali”, commenta Andrea Montanino, Presidente di Fondo Italiano d’Investimento.

“Oggi parte la seconda fase che, con le risorse già messe a disposizione da Cdp e insieme a quelle raccolte dal mercato, ha l’obiettivo di consegnare all’Italia filiere industriali più grandi, più forti, più tecnologiche e più resilienti ed essere, al contempo, un volano per l’economia e l’occupazione”.

La Fase 2 del Fondo “rinnova l’impegno nei confronti delle imprese e degli imprenditori italiani a sostegno della crescita e amplia ulteriormente il rapporto con gli investitori. Ci impegneremo a sostenere le eccellenze italiane con capitale paziente e know-how per la loro innovazione ed internazionalizzazione e per una crescita sostenibile”, sottolinea Antonio Pace, amministratore delegato.