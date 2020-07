Fisco: Mulé (FI), ‘governo sceriffo Nottingham, risposta è disobbedienza fiscale’

19 Luglio 2020 22:23

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “Il governo è come lo sceriffo di Nottingham che pretende le tasse anche da chi non può versarle. La risposta a questa insensibilità e a questo sopruso non può essere che una civile ma ferma disobbedienza fiscale”. Lo ha detto Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, al Gr1.