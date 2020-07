Fisco: Giacomoni (Fi), ‘domani governo vari dl no tax day’

19 Luglio 2020 22:10

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “Il governo dimostri di non essere sordo di fronte al grido di dolore di tutti coloro che lavorano e creano ricchezza e davanti alla protesta lanciata dai commercialisti. Non costringa i contribuenti alla disubbidienza fiscale, vari subito l’unico decreto che servirebbe in questo momento, ossia quello che da tempo Forza Italia chiede: la sospensione di ogni tipo di tributo fino a fine anno”. Così, in una nota, Sestino Giacomoni, vicepresidente della Commissione Finanze alla Camera e membro del coordinamento di presidenza di Forza Italia.

‘Lo chiami decreto ‘no tax day’ e per recuperare le risorse di cui ha bisogno rispolverino il piano Cottarelli per ridurre gli sprechi. Tagliare si può e si deve. Costringere i contribuenti alla disubbidienza fiscale o a dover ricorrere a agli usurai per avere i prestiti necessari per pagare le tasse è un reato grave tanto quanto l’evasione fiscale”, conclude.