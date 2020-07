Firmani: “Reggina, adesso ti voglio vedere in Serie A”. E su Zarate…

2 Luglio 2020 12:06

L’ex calciatore Fabio Firmani ha parlato della Reggina e ha svelato anche la verità sulla voci che hanno accostato il nome di Zarate al calciomercato amaranto

Fabio Firmani, ex centrocampista della Reggina e uno degli artefici della prima storica promozione in Serie A nella stagione 98-99, è stato intercettato dai microfoni della Gazzetta del Sud per esprimere un giudizio sulla squadra amaranto. Grande felicità per aver raggiunto l’obiettivo che il patron Luca Gallo si era prefissato. “Felice che la squadra sia tornata in B, adesso mi piacerebbe rivederla in A – ha detto Firmani – . Il presidente Gallo, romano come il sottoscritto, sta facendo le cose in grande. L’arrivo di Menez è un bel biglietto di presentazione in vista del prossimo campionato. Mi auguro che il giocatore affronti la nuova esperienza con umiltà”. L’ex mediano della Lazio adesso è procuratore e segue anche Mauro Zarate, calciatore accostato qualche tempo fa al calciomercato amaranto: “non era una notizia vera. Il calciatore ha tante richieste da società del Sudamerica, non tornerà in Italia”, ha concluso Firmani.