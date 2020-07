La Reggiana è in Serie B, nulla da fare per il Bari: gli emiliani vincono la finale playoff

22 Luglio 2020 22:45

E’ la Reggiana a fare compagnia in B a Monza, Vicenza e Reggina: battuto il Bari nella finale playoff di Serie C con il risultato di 1-0

Si è appena conclusa la finale dei playoff di Serie C. Al Mapei Stadium di Sassuolo di fronte Reggiana e Bari, entrambe seconde nei rispettivi gironi e in grado di superare quarti e semifinale prima di arrivare all’ultimo atto di questa sera, cominciato alle 20.45.

A decidere il match è stato ancora una volta Kargbo, che ha sbloccato la contesa in avvio di ripresa regalando alla sua squadra la partita e la categoria, dopo ben 21 anni: gli emiliani, infatti, faranno compagnia a Monza, Vicenza e Reggina, già promosse dopo i primi posti nei raggruppamenti A, B e C. Per il Bari, nulla da fare. Si ferma all’ultima curva la corsa del club di De Laurentiis, partito la scorsa estate con grandi aspettative e nomi di lusso sul mercato. Ad una fase iniziale difficoltosa, col cambio in panchina Cornacchini-Vivarini, le cose si sono messe un po’ meglio, ma i galletti hanno trovato per strada una Reggina praticamente perfetta e sono stati costretti a giocarsi le proprie chance agli spareggi.