Fanno festa per lo Scudetto, ma il vicino odia la Juve e gli lancia piatti e bicchieri dal quinto piano: denunciato

29 Luglio 2020 00:29

Alcuni tifosi hanno festeggiato a Biella, nella notte tra domenica e lunedì, lo Scudetto della Juve, ma al vicino la cosa non è andata giù…

Una storia abbastanza singolare. E’ quella accaduta a Biella nella notte tra domenica e lunedì, subito dopo la vittoria della Juventus del suo nono Scudetto. Alcuni tifosi bianconeri si sono infatti riversati per le strade a festeggiare con sciarpe e bandiere. Un loro vicino di casa, infastidito da tutto ciò, ha deciso di lanciargli dal quinto piano piatti e bicchieri, per fortuna senza conseguenze.

La motivazione dietro tale gesto non è, come potrebbe sembrare, il forte baccano provocato dai supporters bianconeri all’una di notte, bensì l’avversione e l’odio verso la Juventus da parte dell’uomo (46 anni), che ha scelto di reagire in tale maniera per “vendicarsi”. Segnalato il gesto e individuato il soggetto, lo stesso è stato poi denunciato.