La campionessa italiana di pallanuoto Federica Radicchi si laurea all’Università di Messina in Scienze della Formazione e della Comunicazione

23 Luglio 2020 13:03

Federica Radicchi, campionessa italiana di pallanuoto si è laureata all’Università di Messina. La sua, una lunga carriera sportiva coronata dalla medaglia di bronzo ai Campionati mondiali di nuoto del 2015 e dalla medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio del 2016

Si è laureata al Cospecs con il massimo dei voti e lode accademica in Scienze della Formazione e della Comunicazione, la campionessa di pallanuoto Federica Radicchi, una lunga carriera sportiva professionistica coronata con la medaglia di bronzo ai Campionati mondiali di nuoto (Kazan 2015) e con la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio de Janeiro (2016). Federica ha discusso con il relatore prof. Antonino Bucca e con la correlatrice del lavoro – nonché presidente della Commissione di laurea – prof.ssa Rosalia Cavalieri una tesi dal titolo La prosodia e la cura della balbuzie.

“La mia vita è fatta di due grandi passioni: lo sport e la formazione delle nuove generazioni – ha detto la campionessa – a conclusione della carriera agonistica, infatti, ho allenato per qualche anno una squadra di giovani pallanuotiste messinesi. Dopo aver investito gran parte delle mie energie per giungere a importanti traguardi sportivi, ho scelto di dare spazio alla formazione e ho deciso di iscrivermi al Corso di Studio in Scienze della Formazione e della Comunicazione presso il Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e degli Studi culturali di Unime, perché ho considerato la possibilità di crescere professionalmente e soprattutto a livello delle competenze educative. Insomma, ho cercato di unire la passione per l’educazione dei giovani alla mia prima grande passione, la pallanuoto. Ho pensato perciò di studiare e di laurearmi per non essere solo un’appassionata ma anche e soprattutto una persona competente”.