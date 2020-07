Fc Messina, gran colpo di calciomercato: annunciato l’arrivo di Pablo Ledesma

27 Luglio 2020 15:05

L’argentino Pablo Ledesma torna in Italia, giocherà nella prossima stagione con la maglia dell’Fc Messina: ad annunciarlo il club con un post social

A distanza di otto anni c’è nuovamente la Sicilia nel destino dell’argentino Pablo Ledesma. Dopo la lunghissima esperienza con la maglia del Catania (170 presenze) il centrocampista approda nell’Fc Messina. Ad annunciarlo nelle scorse ore è stato proprio un post pubblicato dalla società giallorossa, che si appresta ad accogliere un elemento di esperienza e va ad aggiungere qualità ad un reparto che dovrà lottare per le posizioni d’alta classifica in Serie D. Il suo è infatti un curriculum di grande rispetto: tre volte campione d’Argentina, vanta nel suo palmares anche una Coppa Libertadores, una Coppa d’Argentina, due Coppe e due Recope Sudamericane, tutte vittorie raggiunte con il Boca Juniors. Il “Professor” è reduce negli ultimi anni dalle esperienze con Colon, Patronato e Alvarado. Adesso il classe ’84 è pronto per un’altra esperienza, questa volta in riva allo Stretto, proverà a dare un grande contributo con la sua tecnica e il suo carattere determinato.