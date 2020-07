Fase 3: Tajani, ‘proposta governo debole, si confronti con opposizioni’

12 Luglio 2020 10:34

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “La proposta del Governo, il piano di riforme, mi sembra molto debole. Il Governo non si è confrontato con l’opposizione, andava strutturato un progetto condiviso da tutti per essere più credibili a livello europeo. La sostanza della questione è l’essere credibili in Europa. Noi di Forza Italia non vogliamo entrare nel Governo Conte, ma siamo a disposizione del Paese con le nostre proposte”. Lo afferma il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, ospite a Punto Europa su Rai2.