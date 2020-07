Fase 3: M5S, ‘giù mani da Castelli, bersaglio opposizione irresponsabile’

19 Luglio 2020 20:53

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – ‘Piena solidarietà a Laura Castelli che sta subendo un vergognoso linciaggio. Come nei migliori delitti mediatici prima un noto quotidiano nazionale ha partorito la fake news e subito dopo l’opposizione ha cavalcato la bufala mettendole in bocca concetti mai espressi. Il pensiero della nostra viceministra, infatti, è stato strumentalmente travisato. Una farsa colossale”. Lo dichiarano in una nota congiunta i deputati e le deputate del MoVimento 5 Stelle appartenenti al Direttivo della Camera, dopo la pioggia di insulti sessisti e minacce contro la viceministra al Mef.

“Sembra palese – proseguono i parlamentari pentastellati – che l’opposizione stia montando ad arte un caso per attaccare il MoVimento 5 Stelle e il governo, magari per non parlare della nuova inchiesta che riguardebbe la Lega o della coraggiosa partita che il presidente Conte sta giocando, in queste ore, a Bruxelles. Durante l’emergenza Covid, Castelli ha sempre dato il massimo per aiutare i piccoli imprenditori, le partite iva, le imprese locali, i lavoratori e i cittadini in difficoltà. Non ci faremo sicuramente fermare dalla becera propaganda e e da questa opposizione così irresponsabile”.