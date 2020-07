Fase 3: Furlan, ‘appesantire buste paga lavoratori e pensionati’

9 Luglio 2020 13:38

Roma, 9 lug. (Adnkronos) – “Da parte del Governo serve uno sforzo progettuale per sostenere il nostro sistema industriale e la nostra rete di aziende produttive e di qualità. Le risorse possono trovarsi in una vera e profonda riforma fiscale, che da due anni proponiamo, inascoltati e per la quale ci è stato promesso l’avvio ora di un confronto. Dobbiamo creare le condizioni perché finalmente questa riforma non venga annunciata ma venga realizzata. Occorre appesantire le buste paga di lavoratori e pensionati e stanare gli evasori di ogni tipo”. Ad affermarlo è la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, nella sede della Cisl di Bergamo.