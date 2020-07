“Abbracciamo l’Italia”, ex imprenditrice vicentina percorre l’Italia in bici per solidarietà: 7.000 chilometri sui pedali, attesa a Reggio Calabria e Messina [DETTAGLI]

29 Luglio 2020 16:42

La protagonista dell’impresa ciclistica e’ una vicentina di 59 anni, ex imprenditrice e ciclista per passione dopo che, nel 2006, le e’ stato diagnosticato un tumore al seno

Un’ex imprenditrice partirà lunedì 3 agosto alle 8 dall’Ospedale San Bortolo di Vicenza per una nuova impresa in sella alla sua bicicletta: percorrerà’ il perimetro dell’Italia per raccogliere fondi a favore degli Amici del Quinto Piano, di cui fa parte, e che collabora con la Fondazione San Bortolo, e per lo Spes – Servizio Psicologico Empatico Solidale dell’Ospedale della città berica. La protagonista dell’impresa ciclistica e’ una vicentina di 59 anni, ex imprenditrice e ciclista per passione dopo che, nel 2006, le e’ stato diagnosticato un tumore al seno, malattia che si e’ portata via, in giovane eta’, le sue due sorelle, morte a 9 mesi l’una dall’altra. Con il suo compagno di viaggio, ha deciso di trasformare la sua nuova avventura in un abbraccio simbolico all’Italia. “Abbracciamo l’Italia” e’, infatti, il nome dell’impresa lunga 7.000 chilometri, con un dislivello di 70.000 metri da affrontare in 39 giorni. L’arrivo e’ previsto in piazza dei Signori, a Vicenza, sabato 12 settembre alle 17. Il percorso toccherà le Dolomiti, la Liguria attraversando la zona tirrenica fino a Civitavecchia; da qui i due traghetteranno per la Sardegna che percorreranno lungo tutto il suo perimetro.

Il traghetto poi li riporterà a Civitavecchia da dove pedaleranno fino a Reggio Calabria, la Sicilia, e ritorno. “Dopo un periodo frenetico fatto di ricoveri, interventi, terapie, ma anche di intere giornate in ufficio, ho deciso di cambiare vita, abbandonando l’azienda e salendo in bicicletta – ha detto l’ex imprenditrice -. Dal 2008 ho iniziato a macinare chilometri in bicicletta con un obiettivo: raccogliere fondi per gli Amici del Quinto Piano“. Durante il viaggio “Abbracciamo l’Italia” verranno raccolti fondi per sostenere i pazienti dell’oncologia, gli ex pazienti, i loro famigliari e amici con un coinvolgimento attivo.