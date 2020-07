Emergenza rifiuti, Santelli: “calabresi indignati perchè dura da 20 anni, faremo come in Europa per nuova gestione”

2 Luglio 2020 20:01

Emergenza rifiuti in Calabria, le parole del governatore Jole Santelli

“L’emergenza rifiuti non puo’ pregiudicare la stagione estiva, perche’ stiamo prendendo tutte le precauzioni“. A dirlo e’ stato il presidente della Regione, Jole Santelli, parlando con i giornalisti a margine di una conferenza stampa sul turismo nella sede della Giunta a Catanzaro. “Mi auguro – ha rilevato Santelli – che dall’anno prossimo non parleremo piu’ di emergenza rifiuti, perche’ e’ da 20 anni che sento parlare di emergenza rifiuti e questo dovrebbe indignare tutti i calabresi“. “Con l’assessore De Caprio – ha detto ancora la presidente Santelli – stiamo lavorando ad una idea per la gestione dei rifiuti che vorremmo portare in Calabria dall’Europa. C’e’ solo da imitare, basta che ce lo lascino fare“.