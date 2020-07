3 Luglio 2020 15:08

Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, nel quartiere di Gebbione un cumulo di sacchi di spazzatura crea non pochi disagi alla circolazione stradale

Sempre più esausti i cittadini di Reggio Calabria a causa dell’emergenza rifiuti. Dopo i roghi dei giorni scorsi, nel quartiere di Gebbione continuano le forme di protesta per la mancata raccolta della spazzatura. Riversati per strada diversi sacchi di immondizia che occupano la carreggiata, provocando non pochi problemi alle automobili in transito.