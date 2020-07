2 Luglio 2020 15:46

Reggio Calabria, situazione insostenibile in via Sbarre Inferiori: buste di spazzatura sparse su strada e marciapiede

L’estate è entrata nel vivo e l’emergenza rifiuti a Reggio Calabria non è ancora stata risolta. Numerose sono le segnalazioni dei cittadini, ormai disperati dalla situazione ed ogni giorno aumentano le proteste con sacchi di spazzatura riversati in strada per congestionare il traffico e creare disagi. In alto le FOTO che testimoniano lo stato in cui si trova l’incrocio tra via Loreto e via Sbarre Inferiori.