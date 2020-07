Emergenza migranti: in arrivo in Sicilia una nave per trasferire i profughi a bordo. A breve anche in Calabria

31 Luglio 2020 14:06

Emergenza migranti: al Viminale si sta lavorando per ottenere una seconda nave di dimensioni piu’ ridotte che verra’ trasferita in Calabria

Nei prossimi giorni una nave della compagnia Grandi navi veloci arrivera’ in Sicilia per consentire di trasferire a bordo i migranti che sbarcano sulle coste italiane e che devono essere sottoposti a quarantena. Al Viminale sono infatti state aperte le buste del bando indetto lo scorso 26 luglio ed e’ stata assegnata la gara. La nave, che molto probabilmente sara’ ormeggiata al largo di Lampedusa, dispone di oltre mille posti: tolti quelli per il personale di bordo, le forze di polizia e il personale della Croce Rossa potra’ ospitare tra i 600 e i 700 migranti, a partire da quelli che si trovano attualmente nell’hotspot sull’isola e nel Centro di Porto Empedocle. L’arrivo in Sicilia e’ previsto nei prossimi giorni: la nave dovra’ essere infatti attrezzata con le segnalazioni e i percorsi anticovid. Al Viminale si sta inoltre lavorando per ottenere una seconda nave di dimensioni piu’ ridotte che verra’ trasferita in Calabria.