Elezioni Comunali Reggio Calabria, Nino Spezzano: “le forze civiche a sostegno del candidato del Centro/Destra non disperdano i consensi a vantaggio di Falcomatà”

10 Luglio 2020 12:36

Elezioni Comunali Reggio Calabria, Nino Spezzano: “le forze civiche a sostegno del candidato del Centro/Destra, non si disperdano i consensi a vantaggio del sindaco Falcomatà, fra i peggiori amministratori italiani”

“La città di Reggio Calabria sta vivendo un momento fra i piu difficili della sua storia, oggi è fondamentale che le forze civiche non disperdano il consenso dell’elettorato, a vantaggio del sindaco Falcomata’, che, come riportato dagli autorevoli sondaggi del sole 24 0re, e’ risultato tra i peggiori d’Italia”. A sostenerlo è il Presidente di “Reggio Spazio Libero”, Osservatorio Legalità, Cultura, Progresso, Nino Spezzano, che aggiunge: “Dagli organi di stampa è emerso che il candidato del Centro-Destra è stato identificato nella persona dell’Avv. Antonino Minicuci, figura di indiscusso prestigio e di acclarate competenze politico-amministrative,( evidenziate nell’operato pluriennale c/o l’ amministrazione provinciale di Reggio Calabria e in importanti comuni italiani). Insomma un super tecnico, indispensabile in questa fase cosi drammatica sotto ogni punto di vista, favorita dalla assoluta inerzia ed incapacità politica dell’ amministrazione Falcomatà, denunciata più volte dal Presidente dell’Associazione “Cittadini per il Cambiamento”, Nuccio Pizzimenti, unitamente a proposte (mai recepite ) sempre serie e concrete, nell’assoluto interesse della nostra città . Quindi, il nostro appello e’ diretto a tutte le forze civiche della citta’, nel sostenere un sindaco , espressione di competenze e capacita’ certe, che vanno al di la’ di ogni specifico colore politico, e che possono ridare una speranza e un futuro a questa nostra terra martoriata”, conclude Nino Spezzano.