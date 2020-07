Elezioni comunali Reggio Calabria: proseguono le iniziative de “La Strada”

27 Luglio 2020 10:34

Prosegue il cammino de “La Strada”, il movimento che sostiene alle prossime elezioni comunali la candidatura a sindaco di Reggio Calabria di Saverio Pazzano

Prosegue il cammino de La Strada, il movimento che sostiene alle prossime elezioni comunali la candidatura a sindaco di Reggio Calabria di Saverio Pazzano. “Lunedì 27 luglio, alle ore 19.00, La Strada tornerà a Pellaro, quartiere già sede, solo poche settimane fa, di un “Comizio d’amore” e di un “Cammino Urbano”– c’è scritto in una nota– iniziativa organizzata dal movimento reggino in numerosi quartieri della città. Già nei mesi scorsi, infatti, La Strada aveva percorso il territorio di Pellaro per conoscere gli/le abitanti della comunità che anima il territorio reggino e le ricchezze/criticità della zona. Oggi La Strada ritorna a Pellaro per una doppia iniziativa: una passeggiata guidata per il quartiere (appuntamento sul lungomare alle 19.00, all’altezza del Palacolor) e di un Comizio d’amore in cui Saverio Pazzano e le candidate ed i candidati della lista La Strada incontreranno la comunità di Pellaro. Strada per strada, quartiere per quartiere, portone per portone, la Strada continua ad incontrare i cittadini e le cittadine per presentare, alla luce del sole ed in mezzo alla gente, la propria visione politica della Reggio di domani e per lanciare il proprio messaggio d’amore e appello alla cura della città tutta”, conclude la nota.