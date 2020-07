Elezioni comunali Reggio Calabria: simbolo e programma elettorale di “Nuova Italia Unita”

1 Luglio 2020 17:56

Elezioni comunali Reggio Calabria: presentazione simbolo ed introduzione del programma elettorale di “Nuova Italia Unita”

“Il movimento “Nuova Italia Unita” in vista delle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio Comunale della Città di Reggio Calabria ha predisposto un proprio programma elettorale di rilancio e partecipazione attiva. A partire da oggi e per i prossimi dieci giorni, faremo degli approfondimenti su ogni singolo punto“. Ad affermarlo è Luigi Catalano, coordinatore regionale per la Calabria del Movimento “Nuova Italia Unita”.