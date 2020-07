Elezioni Comunali Reggio Calabria: le proposte dal Circolo Culturale L’Agorà al candidato sindaco Klaus Davi

8 Luglio 2020 17:45

Le proposte dal Circolo Culturale L’Agorà al candidato sindaco di Reggio Calabria Klaus Davi

“Il ritorno della Bibbia ebraica nella nostra Città, attualmente custodita presso la Biblioteca Palatina di Parma, o i gemellaggi culturali con Barcellona e Tel Aviv sono alcuni dei punti inseriti nelle linee programmatiche del prossimo candidato Sindaco Klaus Davi. Buoni propositi questi che ben si amalgamano con un territorio da sempre interessato al confronto tra i diversi popoli e quindi ricco dal punto di vista dell’interculturalità. Da questi brevi premesse il Circolo Culturale “L’Agorà” – scrive in una nota- chiede al candidato se ritiene opportuno inserire nel suo progetto anche un gemellaggio con la città di Budapest, visto che nella vi furono presenze degli antichi Aschenazi, così come nella nostra Città “Aschenas Greci Rheginos vocant” . Seconda proposta è quella inerente al mistero della Persefone di Locri, che venne trafugata nei primi anni del Novecento e trasportata in Germania dove è esposta nel polo museale berlinese. Tenuto conto che la Città di Taranto ha ottenuto dal Governo tedesco una copia, si precisa che nel Municipio jonico la Persefone giunse proprio da Locri, dove venne ritrovata in un fondo di un facoltoso proprietario. Sarebbe opportuno che lo stesso prezioso manufatto, testimonianza di un glorioso passato, giungesse sia per la Città di Reggio Calabria che per quella di Locri, permettendo così sia ai cittadini che ai turisti di poter beneficiare di questo importante pezzo di storia. Tutto ciò anche per dare un chiaro segnale di rinascita culturale e sociale proprio a quella classe politica e dirigenziale poca attenta, da sempre, a tali tematiche che rappresentano un arricchimento del territorio”, conclude la nota.