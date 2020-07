Elezioni Comunali Reggio Calabria, al via la campagna elettorale di Klaus Davi [FOTO]

27 Luglio 2020 15:54

Il giornalista e massmediologo Klaus Davi, consigliere comunale a San Luca (RC) nonché candidato sindaco della città di Reggio Calabria, ha iniziato da venerdì a girare i quartieri della città per incontrare le cittadine e cittadini di Reggio. L’accoglienza è stata estremamente positiva: decine e decine di concittadini si sono fermati chiedendo delucidazione sui candidati, chiedendo il programma, dando consigli e dimostrando confidenza rivolgendosi a lui con domande dirette senza tanti giri di parole. In 4 giorni il giornalista è riuscito a parlare e incontrare, secondo una stima fatta dal suo staff, oltre duemila persone, percorrendo soprattutto le strade del centro storico. Nei prossimi giorni proseguirà la sua attività nei quartieri di Arghillà, Archi e Gallico per poi coprire tutta la città.