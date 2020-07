Elezioni Comunali Reggio Calabria, Klaus Davi: “nessun passo indietro, combatterò sino in fondo per gli interessi dei cittadini”

19 Luglio 2020 14:24

“Reggio, La Calabria e tutto il sud hanno bisogno di passi avanti e non indietro. Pertanto, ribadisco la mia disponibilità al dialogo, ma le liste Klaus Davi per Reggio ci sarà e combatterà fino in fondo nell’interesse di cittadini e cittadine”. Lo ha dichiarato Klaus Davi . “In questi giorni mi sono sentito con tutti e ho particolarmente apprezzato le chiamate di incoraggiamento di persone come Francesco Cannizzaro, Wanda Ferro , Massimo Ripepi. Atti di gentilezza e cortesia che fanno bene alla politica.” “Piuttosto leggo che il sindaco uscente vuole presentare 15 liste di candidati . Sono assolutamente certo che questo presunto esercito di candidati sarà completamente sganciato a tutti i livelli dalla sua attività amministrativa che si sta concludendo e che il centro sinistra sarà lontanissimo dal solo sospetto che ci possano essere scambi o favori o reminiscenze di precedenti esperienze amministrative che nessuno rimpiange e che non hanno avuto un esito brillantissimo. Sono tempi molto duri e le furbate non pagano e hanno le gambe cortissime come il sindaco, che è una persona responsabile, sa perfettamente”, conclude.