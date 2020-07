Elezioni Comunali, Fabio Foti (M5S): “pronto un programma in 10 punti per trasformare Reggio Calabria in una città semplicemente normale

23 Luglio 2020 13:34

Elezioni Comunali Reggio Calabria, Fabio Foti: “il 20 e 21 settembre, da soli oppure in coalizione con altre liste in grado di esprimere i valori più puri del vero civismo reggino, il simbolo del movimento 5 stelle sarà presente sulla scheda elettorale”

“Sono trascorsi oltre dieci anni dalla nascita del movimento 5 stelle ed in tanti hanno provato a farci sentire inadeguati, sbagliati, inutili, fastidiosi, diversi, finanche immeritevoli. Ma la realtà dei fatti è che tutti questi signori hanno dimenticato (più o meno consapevolmente) cosa fosse la politica – ad ogni livello – prima del nostro arrivo: uno scialbo ed arrogante esercizio di potere privo di qualsivoglia contenuto di equità sociale, completamente autoreferenziale, a tutela dei diritti solo dei privilegiati, senza dignità”, è quanto scrive in una nota Fabio Foti, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle a Reggio Calabria. “Da allora – prosegue– il tanto bistrattato movimento, al netto degli indubbi errori commessi nel suo percorso di crescita, ha iniziato a fare moltissime cose all’interno delle istituzioni combattendo con ferocia e durezza all’interno delle aule parlamentari, nelle commissioni, nei consigli regionali e comunali, nelle piazze, in tv, sui social. Battaglie vinte, battaglie perse. Battaglie mai cominciate. Rinunce dolorose. Ma sempre cercando di ottenere qualunque cosa potesse risultare utile a migliorare la qualità della vita delle persone. Prodigandosi nel tentativo di migliorare il processo di selezione di una propria classe dirigente che, se è pur vero che ancora latita nella ricerca di una corretta metodologia in grado di setacciare le migliori menti del paese, ha lo stesso prodotto risultati straordinari, in primis la presenza a palazzo Chigi di uno dei migliori presidenti del consiglio di sempre. Giuseppe Conte. L’avvocato degli italiani. Cari reggini, questo movimento fatto di cittadini prestati alla politica che lavorano ogni giorno perseguendo il solo obiettivo di fare vivere meglio altri cittadini, questa forza che vuole impedire che nessuno rimanga indietro e che sta insegnando al paese che nessuno deve più pensare a sé stesso, avrà una sua rappresentanza politica ufficiale alle prossime elezioni amministrative di Reggio Calabria. Un candidato sindaco. Una lista di candidati consiglieri comunali provenienti dall’attivismo. Un programma in 10 punti per trasformare Reggio in una città semplicemente… normale. Il 20 e 21 settembre, da soli oppure in coalizione con altre liste in grado di esprimere i valori più puri del vero civismo reggino, il simbolo del movimento 5 stelle sarà presente sulla scheda elettorale. Per continuare a credere che, tutti insieme, possiamo costruire un futuro degno di essere vissuto. Essendo orgogliosi di noi stessi. Con giustificata fierezza ed identità. A testa alta. Sempre”, conclude Foti.