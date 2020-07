Elezioni Comunali, Reggio Bene Comune: “sottoporremo a Falcomatà la nostra rivoluzione responsabile”

15 Luglio 2020 14:20

Elezioni Comunali, Reggio Bene Comune: “domani sarà presentata la proposta sull’intero ciclo dei rifiuti depositata e ratificata già formalmente ai settori di riferimento di città metropolitana e comune”

Reggio Bene Comune organizza una conferenza stampa per domani (giovedi 16 luglio alle ore 18 presso il “Comitato del Sindaco” in via Arcovito) per “la proposta di sostegno, da parte del Candidato del Centro/Sinistra Giuseppe Falcomatà, alla nostra rivoluzione responsabile” Reggio Bene Comune, in particolare, “vuole sottoporre, all’attenzione di Falcomatà stesso e dei soggetti che lo sosterranno, un programma con delle tematiche fortemente caratterizzanti rispetto alle istanze ed alle battaglie da sempre sostenute dal movimento. Nel caso venissero formalmente sottoscritte si valuterebbe un “sostegno a progetto” (da esterni ) con l’obiettivo unico di far attuare il programma stesso portando comunque, all’interno del dibattito politico, alcune questioni ritenute fondamentali per un radicale cambiamento nel metodo di gestione della “cosa pubblica”. Nell’ambito dello stesso appuntamento di domani sarà presentata alla stampa la proposta sull’intero ciclo dei rifiuti depositata e ratificata già formalmente ai settori di riferimento di “città metropolitana” e “comune”. Reggio Bene Comune vuole concretamente incidere nei processi di governo della città assumendosi in pieno la responsabilità attiva di contribuire alla risoluzione dei problemi che attanagliano sostanzialmente e quotidianamente la nostra città; lo vuole fare attraverso proposte e metodi che, di fatto, vogliono essere rivoluzionari. Ecco perché la nostra vuole essere una “rivoluzione responsabile”.