Elezioni Comunali Milazzo: si rafforza la coalizione del candidato Pippo Midili, accordo con Luigi Genovese

24 Luglio 2020 22:00

Milazzo: nella giornata di ieri è stato sancito l’accordo anche con il partito “Ora Sicilia” dell’on. Luigi Genovese e che ha come rappresentante nella città del Capo, il medico Franco Cusumano, già assessore e consigliere comunale negli anni scorsi a palazzo dell’Aquila

Si rafforza la coalizione del candidato Pippo Midili. Nella giornata di ieri è stato sancito l’accordo anche con il partito “Ora Sicilia” dell’on. Luigi Genovese e che ha come rappresentante nella città del Capo, il medico Franco Cusumano, già assessore e consigliere comunale negli anni scorsi a palazzo dell’Aquila. L’obiettivo – è stato sottolineato – è quello di essere presenti alla competizione elettorale con un gruppo di professionisti desiderosi di dare il loro contributo al rilancio di Milazzo dopo anni difficili che hanno portato la città in uno stato di arretratezza. Insieme per Milazzo è il riferimento del gruppo all’interno della coalizione. Soddisfazione è stata espressa anche da Midili il quale ha ribadito la necessità che tutti siano parte attiva di un progetto di “rigenerazione urbana” e di sviluppo che consenta a Milazzo di riacquistare quel ruolo di prestigio che la sua storia impone.