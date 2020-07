Elezioni Comunali: ecco i candidati di Reggio Sud nella lista di Articolo Uno [NOMI]

13 Luglio 2020 15:35

Elezioni Comunali a Reggio Calabria, ecco i candidati di Reggio Sud nella lista di Articolo Uno a sostegno della coalizione di Centro Sinistra e del Sindaco Giuseppe Falcomatà

Il Circolo Reggio Sud pronto alle elezioni comunali 2020. Attraverso un comunicato, che viene riportato di seguito, sono stati presentati i nomi dei candidati con la lista di Articolo Uno. Ecco la nota stampa:

“Luogo di aggregazione e di scambio culturale il Circolo Reggio Sud, sin dal giorno della sua costituzione, ha avuto come preminente obiettivo quello di incoraggiare i cittadini verso il ritorno dell’impegno socio-politico. E a varcare la soglia, da quando ha aperto i battenti nella zona di Sbarre, sono stati in tanti: persone portatrici di idee, scrittori, musicisti, pittori, attori teatrali, intellettuali, professionisti.

Crediamo di essere riusciti a fondere, in ogni attività ed in ogni iniziativa che il circolo ha sin qui proposto, il concetto di Cultura sociale con l’alto significato che per noi ha la parola Politica. Amiamo rammentare per questo Thomas Mann laddove scriveva che “l’apolitica non esiste, tutto è politica”. Il circolo da sempre si è riconosciuto nei valori portati avanti dal Movimento Democratico e Progressista Articolo Uno guidato dal Segretario Nazionale Roberto Speranza, attuale ministro della salute. Un’area di pensiero, la nostra, che risponde ai grandi ideali di sinistra, promuovendo azioni di contaminazione verso idee di eguaglianza umana, rispetto delle diversità, coesione sociale, sviluppo sostenibile, progetto sociale in favore dei ceti più disagiati, immaginazione amministrativa fatta di partecipazione di tutti i cittadini alla vita civile e pubblica del territorio. Spunti questi che offriremo al programma elettorale del centrosinistra. Nei giorni scorsi si è riunita l’assemblea degli iscritti del circolo Reggio Sud per pronunciarsi sulle imminenti elezioni comunali. Articolo Uno presenterà una lista a sostegno della coalizione di Centro Sinistra e del Sindaco Giuseppe Falcomatà. Oltre ai candidati di partito nella lista, dunque, ci sarà spazio per indipendenti provenienti dai sindacati, dai movimenti e dalla società civile. Il circolo Reggio Sud ha poi espresso i propri candidati; saranno l’attuale Presidente del Consiglio Comunale, Demetrio Delfino, e Laura Bertullo, Presidente della Commissione Pari Opportunità della Città Metropolitana. Pertanto detto facciamo appello agli elettori affinché sostengano il lavoro fatto sul territorio dalla sezione Reggio Sud di Articolo Uno attraverso un voto, espresso mediante l’uso dello strumento della doppia preferenza di genere, che premierà l’impegno di chi, con passione ed autentico impegno, ha lavorato per rendere i cittadini protagonisti di attiva partecipazione, in nome di valori sociali per cui crediamo valga la pena continuare a lottare”.

Assemblea degli iscritti

Circolo Reggio Sud

Articolo Uno