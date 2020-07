Elezioni Comunali, Klaus Davi: “mi candido a Sindaco di Reggio Calabria”

1 Luglio 2020 09:56

Elezioni Comunali, Klaus Davi: “Con me la città di Gianni Versace diventerà un polo turistico internazionale”

“Mi candido a sindaco di Reggio Calabria. Voglio guardare questa città verso il riscatto. La mia sarà una lista civica sganciata dai partiti.” Lo ha dichiarato Klaus Davi intervistato questa mattina nell’ascoltatissimo programma ‘Newsroom’ di Radio Capital “Klaus Davi è attualmente il giornalista è consigliere comunale di San Luca :”ho un tasso di presenza ai consigli comunali dell’ 85% . Durante la pandemia sono andato a San Luca da Milano affrontando un viaggio di 2000 km in macchina. Sono un giornalista e un imprenditore della comunicazione impegnato civilmente. Cosi sarà anche per la città di Gianni Versace. “ “L’attuale sindaco Falcomatà è una brava persona e non dico che non si sia impegnato ma come politico ha completamente fallito. La città è sommersa dai rifiuti, l’aeroporto è chiuso. Anche se per lui non era facile vista la voragine di debiti lasciati da Scopelliti. Ma la gente vuole cambiare.” “Con me Reggio diventerà un polo turistico. Non sarà seconda a nessuno” Klaus Davi ha anche parlato del suo spot per i comuni della Locride : “tanto rumore per nulla. Lo spot è stato applaudito dai sindaci a Siderno in sede istituzionale 4 giorni fa . Non figurano da nessuna parte le parole ‘malattia’ e ‘covid’. Ma in alcune regioni siamo in campagna elettorale e devono lucrare consenso sulla pelle dei Calabresi. Cose normali fa parte del gioco. Dimenticavo : la pubblicità comparativa esiste da 50 anni! Se solo chi apre bocca leggesse un po’ di più….Noi abbiamo solo riportato nel claim pari pari le frasi di una inchiesta di ‘Report’….. se vogliono contestarne i contenuti ci sta. Si sa ‘Report’ è una trasmissione scomoda per molti politici per esempio ha dimostrato che i soldi dei calabresi sono andati altrove…forse si sono arrabbiati per quello ”, ha detto Klaus Davi.