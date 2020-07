Elezioni Comunali, “Forza Reggio” in campo con il Centro/Destra

29 Luglio 2020 15:13

Elezioni Comunali: il coordinatore della lista “Forza Reggio” Giovanni Sarica annuncia la discesa in campo a sostegno della coalizione di Centrodestra

Il coordinatore della lista ‘Forza Reggio’ Giovanni Sarica annuncia la discesa in campo a sostegno della coalizione di Centrodestra. “È giunto il momento di sciogliere le riserve e capitalizzare il lavoro profuso negli ultimi mesi sui territori. ‘Forza Reggio’ sarà presente a sostegno del centrodestra alle prossime elezioni comunali. Rispettando totalmente e condividendo la linea politica tracciata dai vertici dei partiti maggiorenti della coalizione, Fdi e Lega, abbiamo deciso di dare il nostro contributo. Seguiamo e valorizziamo il programma di ‘Fratelli d’Italia’ che attraverso la sua piattaforma programmatica ‘Reggiochevorrei’ ha sintetizzato e centrato i temi portanti per il rilancio della nostra città”. E’ quanto dichiara Sarica, che aggiunge: “Una lista competitiva che sarà composta da figure della società civile che vorranno impegnarsi nella competizione elettorale per dare slancio ed essere protagonisti di una compagine ‘civica’ piuttosto che partitica quali sono Fdi e Lega”.