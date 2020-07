Messina: venerdì 10 la ratifica dell’elezione a Segretario Provinciale di Nino Bartolotta

8 Luglio 2020 16:34

Si concluderà il prossimo venerdì, 10 luglio, la fase di confronto con le realtà territoriali del PD Messina con la ratifica dell’elezione a Segretario Provinciale di Nino Bartolotta

La Commissione Provinciale per il Congresso ha convocato l’Assemblea Provinciale del Partito Democratico di Messina per la data venerdì 10 luglio alle ore 17:30 presso la “Villa Cianciafara” di Zafferia (Messina).

Tale appuntamento rappresenta la conclusione della fase congressuale territoriale inaugurata lo scorso febbraio e svoltasi prevalentemente in modalità telematica a causa dell’emergenza Covid e l’ordine del giorno prevede, appunto, la ratifica della elezione a Segretario Provinciale di Nino Bartolotta, sindaco del comune di Savoca e candidato unitario alla carica di vertice.

Quarantuno sono i circoli della provincia messinese che hanno eletto i propri segretari e segretarie ed i direttivi locali.

L’iniziativa sarà trasmessa tramite piattaforma ZOOM per iscritti e simpatizzanti e sarà garantito, per i presenti, il rispetto delle norme di distanziamento fisico previste. Parteciperà all’incontro anche il futuro Segretario Regionale del PD Sicilia on. Anthony Barbagallo.