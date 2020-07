Easyjet scommette sulla Calabria: nuova rotta per l’estate 2020

25 Luglio 2020 10:38

Easyjet è atterrato a Lamezia Terme con un nuovo collegamento con Ginevra

Oggi alle 9:30 è atterrato, con 170 passeggeri a bordo, il primo volo da Ginevra operato da EasyJet.

Il Vettore inglese conferma il suo impegno sulla Calabria e amplia l’offerta del proprio network dall’aeroporto di Lamezia Terme con un nuovo collegamento con Ginevra fino al 26 settembre.

La nuova rotta, che avrà frequenza bisettimanale, il martedì e giovedì, si aggiunge ai collegamenti già operati da Easyjet dallo scalo lametino per Milano Malpensa e Basilea.

“Siamo entusiasti di annunciare il nuovo volo da Lamezia per Ginevra e di consolidare i rapporti con il vettore inglese– ha dichiarato Giulio De Metrio , Presidente di Sacal”. “E’ il risultato di un impegno costante che non si ferma di fronte alle oggettive difficoltà del momento. Questo nuovo collegamento rappresenta un chiaro segnale dell’attenzione di easyJet al grande potenziale del territorio calabrese e dei suoi aeroporti che ne costituiscono la porta di accesso”.