E’ uscito oggi il nuovo singolo del cantautore reggino Artico

3 Luglio 2020 18:36

E’ uscito oggi 3 Luglio il nuovo singolo del cantautore reggino Artico, all’anagrafe Antonio Condello. Artico, nato e cresciuto a Reggio Calabria, ha conseguito gli studi in pianoforte jazz al conservatorio Francesco Cilea e al momento sta frequentando il corso di Composizione e Arrangiamento Pop Rock presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Milano è stata la musa ispiratrice del nuovo singolo dal titolo Giungla. La grande città vista come una vera e propria Giungla, selvatica e pericolosa certe volte, dove le emozioni cambiano colore, dove ci si può sentire piccoli come una formica nella Giungla. Il brano è stato scritto durante il periodo di Lockdown, a Milano dove il cantautore ha passato gli ultimi mesi, nel bel mezzo della quarantena. La Giungla vista come grande città, ma non solo. Nel brano si affronta il tema di chi si trova lontano da casa e deve fare i conti con se stesso. La quarantena ha messo a fuoco i pensieri di Artico, ripercorrendo musicalmente una parte della sua vita, e di come Milano abbia cambiato le abitudini e il modo di affrontare le giornate. In mezzo al disordine si possono trovare parole non dette, una laurea da incorniciare, o la lista della spesa che la madre dava a lui quando era piccolo. Adesso le cose sono cambiate, spesso il caffè si riesce a prenderlo correndo fra una metro e l’altra, sulle strisce pedonali e capita di lavarsi i denti sull’ascensore. Le giornate frenetiche, di corsa, e un bagaglio di emozioni e ricordi che Artico ha messo in valigia portandole con lui nella capitale della moda e della musica. La musica che scrive sin da bambino. Artico torna con Giungla dopo l’esordio cantautoriale a inizio anno con il singolo Veronica, che gli ha aperto le porte agli addetti ai lavori proprio a Milano. Sta lavorando al suo primo disco che potrebbe arrivare già in primavera. Il brano Giungla si può ascoltare a questo è il link di spotify: https://sptfy.com/52dd.