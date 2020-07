Droga, estorsione e tortura: incredibile a Piacenza, Carabinieri arrestati e sequestrata un’intera Caserma

22 Luglio 2020 12:18

I reati contestati andrebbero dallo spaccio, all’estorsione fino alla tortura

Una caserma dei Carabinieri posta sotto sequestro e almeno sei militari arrestati, alcuni gia’ in carcere altri agli arresti domiciliari. E’ un’inchiesta a tratti senza precedenti quella condotta dalla Procura della Repubblica di Piacenza e che ha portato all’emissione di diverse ordinanze di custodia cautelare per i militari di una caserma della Compagnia di Piacenza. I reati contestati andrebbero dallo spaccio, all’estorsione fino alla tortura. I dettagli saranno resi noti in una conferenza stampa convocata alle 12 di oggi.