Dl Semplificazioni: Conte, ‘commissari opere in casi complessi’**

7 Luglio 2020 13:03

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “Diamo poteri regolatori a tutte le stazioni appaltanti. Non serve necessariamente un commissario per procedere velocemente, ma prevediamo che in casi complessi sia possibile nominare commissari sulla scia di Expo e del ponte di Genova”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a P. Chigi per illustrare i contenuti del dl Semplificazioni.