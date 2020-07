Dl rilancio: Meloni, ‘grazie a Fdi raddoppiate pensioni invalidità, vittoria’

3 Luglio 2020 20:20

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “Vittoria! Grazie alla nostra insistenza tutte le forze politiche hanno accettato di sottoscrivere l’emendamento di Fratelli d’Italia per istituire un apposito fondo nel decreto rilancio per portare le pensioni degli invalidi totali da 285 a almeno 516 euro”. Lo ha scritto in un tweet il leader di Fdi Giorgia Meloni.