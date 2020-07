3 Luglio 2020 20:36

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “In commissione bilancio, grazie anche all’impegno di Italia Viva, abbiamo approvato una nuova misura per incentivare l’acquisto di automobili con un emendamento al dl rilancio. In un momento di crisi occorre sostenere i consumi e aiutare la famiglie, ma soprattutto consentire ad un settore fondamentale come quello dell’automotive di sopravvivere ed evitare una emorragia di posti di lavoro”. Lo scrive su Facebook la capogruppo di Iv alla Camera, Maria Elena Boschi.