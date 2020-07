Dl Rilancio, bloccato emendamento sul Ponte sullo Stretto, Siracusano(FI): “a questo governo interessa solo vivacchiare”

2 Luglio 2020 13:57

Respinti gli emendamenti presentati da Forza Italia sul Ponte sullo Stretto. La deputata messinese Matilde Siracusano: “Partito democratico, Movimento 5 Stelle e sinistra confermano la loro tradizione anti-imprese e anti-sviluppo”

“La maggioranza, in Commissione Bilancio a Montecitorio, ha bocciato gli emendamenti presentati dal gruppo Forza Italia al decreto rilancio in merito alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina”. Lo afferma in una nota Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia.

“I partiti che sostengono il Conte Bis – ha proseguito la deputata messinese –, smentendo tra l’altro le aperture fatte nelle scorse settimane dei ministri Franceschini e De Micheli, hanno rifiutato persino l’ipotesi di avviare un’analisi costi-benefici sulla costruzione di questa grande opera”.

“Partito democratico, Movimento 5 Stelle e sinistra – conclude Siracusano – confermano la loro tradizione anti-imprese, anti-crescita e anti-sviluppo. Il Paese riparte solo con investimenti coraggiosi e con infrastrutture strategiche. A questo governo, invece, interessa solo vivacchiare e creare un popolo di sussidiati”.