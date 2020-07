Differenziata a Messina: decisi orari e modalità di consegna dei kit per le zone Area Nord e Sud

14 Luglio 2020 15:01

Differenziata: Messinaservizi con i presidenti della III e V Circoscrizione ha deciso orari e modalità di consegna kit a partire da domani 15 Luglio per zone 4 Area Nord e Sud

Messinaservizi Bene Comune ricorda che “a partire da domani 15 Luglio i residenti nelle zone 4 dell’area Nord e Sud che dovranno iniziare il prossimo 26 Luglio la differenziata porta a porta, e ancora non hanno ricevuto i kit potranno recarsi nelle sedi della III circoscrizione per l’area Sud e della V Circoscrizione per l’Area Nord. Messinaservizi Bene Comune d’accordo con i presidenti della III Circoscrizione Natale Cucè e della V Circoscrizione Ivan Cutè ha stabilito i giorni e gli orari di consegna kit a partire da domani 15 Luglio. In particolare i residenti nei quartieri di Bonino, Mangialupi, case Gescal, san Giovannello, Contrada Baglio, Bordonaro, Cumia, Fondo Fucile e via Comunale Santo potranno recarsi Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 10 alle 12 nella sede della terza Municipalità in via Comunale Camaro pressi scuola la Pira; mentre I residenti di Viale Giostra, Villa Lina, via Palermo, Ritiro, Scala Ritiro, Contrada Badiazza, San Michele, viale Regina Margherita nel lato Nord da Giostra a Torrente Trapani, Torrente Trapani alto potranno recarsi Lunedì, Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle 9 alle 12 nella sede della V Municipalità via Petrina n.2 -Villa Lina. Ai residenti che abitano in case singole o in condomini con massimo 8 persone, verranno consegnati i mastelli, mentre i cittadini o agli amministratori di condomini con più di 8 famiglie potranno prenotare la consegna dei carrellati nel condominio”.