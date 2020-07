16 Luglio 2020 14:40

Il “Decreto Rilancio” è legge, l’ok del Senato con 159 sì. Il testo era già stato approvato dalla Camera il 9 luglio scorso

Il Senato ha confermato la fiducia al governo sul “Decreto Rilancio”, con 159 voti a favore, 121 contrari e nessun astenuto. Approvato alla Camera lo scorso 9 luglio e in scadenza sabato, prevede interventi per un valore di 55 miliardi di euro. Fra le misure: i contributi a fondo perduto per le aziende, lo stop ai pagamenti dell’Irap, il Reddito di emergenza, l’innalzamento da 600 euro a 1200 del bonus baby sitter.