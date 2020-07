Cultura: Ubi con Bergamo e Brescia ‘capitali’, partnership da 9,5 mln fino al 2023

24 Luglio 2020 15:27

Milano, 24 lug. (Adnkronos) – Ubi Banca sostiene Brescia e Bergamo nel progetto Capitali italiane della Cultura 2023 e partecipa con una partnership da 9,5 milioni di euro. Lo fa sapere il Comune di Bergamo. La partnership pluriennale accompagnerà le città fino al 2023.

In stretta sinergia con i Comuni, nel biennio 2020-2021, “Ubi Banca si impegna a rafforzare ulteriormente il proprio sostegno al sistema culturale di Bergamo e Brescia, per garantire il necessario ristoro alla rete culturale cittadina, che ha subìto ingenti perdite generate dalla pandemia”, spiega la nota.

Il rilancio delle grandi istituzioni culturali, che hanno già avviato la riprogrammazione dei palinsesti sviluppando progetti culturali innovativi, nonché il sostegno diretto alla rete delle associazioni e realtà culturali sui territori. “Una fase fondamentale che costituirà la base per la definizione comune del ‘dossier di investitura” che le città dovranno presentare al Paese entro gennaio 2022”.