Crotone in Serie A, il rientro della squadra da Livorno è trionfale [VIDEO]

25 Luglio 2020 11:41

Il Crotone è tornato nel campionato di Serie A. In città è esplosa la festa, l’arrivo della squadra dalla trasferta di Livorno è stato trionfale

Notte magica a Crotone per la promozione della squadra nel campionato di Serie A. E’ stata una cavalcata incredibile per la squadra di Stroppa che ha avuto epilogo positivo nella serata di ieri. Prima il netto successo in trasferta contro il Livorno, nonostante lo svantaggio iniziale, poi il ribaltone ed il netto 1-5. Poi tutti collegati con Cremona, lo Spezia non è andato oltre il pareggio (0-0). E’ esplosa la festa, i tifosi sono scesi in piazza tra cori, canti, fumogeni e fuochi d’artificio. Scatenati anche i calciatori nello spogliatoio. Infine, il ritorno della squadra in città, presenti tantissimi supporter che hanno ringraziato i calciatori per un’impresa davvero storica. Il Crotone torna nel calcio che conta. In basso ecco il video del rientro del Crotone.