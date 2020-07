Crotone in Serie A, la festa dei calciatori: tra l’attesa in aeroporto e il delirio in spogliatoio [FOTO e VIDEO]

25 Luglio 2020 01:30

Grande festa in casa Crotone per la promozione nel campionato di Serie A, i calciatori scatenati nello spogliatoio

Sarà una lunga notte a Crotone. E’ una giornata storica per il club calabrese che ha ottenuto la promozione in Serie A dopo il successo contro il Livorno. Nonostante lo svantaggio iniziale, la gara non è stata mai in discussione, 1-5 il risultato finale. Poi tutti collegati per la partita di Cremona tra Cremonese e Spezia, gli ospiti non sono andati oltre il pareggio (0-0) e quindi non hanno più possibilità di raggiungere la squadra di Stroppa. Al fischio finale è scoppiata la festa, i tifosi sono scesi in strada e piazza tra cori, canti e fumogeni. Show anche nello spogliatoio, il più scatenato è stato Maxi Lopez, l’ex Catania ha ripreso i momenti più caldi dei compagni, abbraccio anche tra i dirigenti che hanno raggiunto un traguardo veramente eccezionale. In basso il video dei calciatori, in alto la FOTOGALLERY.