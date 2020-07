Crotone: riunito in Prefettura il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

9 Luglio 2020 18:51

Si è tenuto oggi in Prefettura una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica cui hanno partecipato anche i sindaci e commissari dei comuni di Crotone, Cirò Marina, Cutro, Crucoli e Isola di Capo Rizzuto

Si è tenuto oggi in Prefettura una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica cui hanno partecipato anche i sindaci e commissari dei comuni di Crotone, Cirò Marina, Cutro, Crucoli e Isola di Capo Rizzuto. Il tema trattato è stato quello delle problematiche di ordine e sicurezza pubblica durante la stagione estiva, nell’attuale fase di ripresa delle attività produttive e della vita sociale, alla luce delle ordinanze sindacali che regolamentano l’orario di apertura degli esercizi pubblici e la somministrazione di bevande alcooliche, nonché l’adeguamento della normativa anticovid prevista dalle norme statali e regionali. L’inizio della stagione estiva ed il recupero dell’ordinario svolgimento delle attività sociali e commerciali, ha evidenziato il Prefetto, richiedono l’imprescindibile necessità di un’opera attenta di sensibilizzazione di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nel controllo delle attività esteso anche alle spiagge date in concessione a privati, o gestite direttamente dall’Ente comunale. Proprio al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di affollamento è stata evidenziata la necessità che le attività di vigilanza, osservazione e controllo da parte delle Forze di Polizia avvenga con il concorso delle polizie locali, con segnata attenzione ai luoghi sensibili. La stagione estiva appena iniziata impone un attento controllo delle aree più frequentate, da assicurare anche attraverso l’emanazione di regole certe e chiare che consentano di garantire la sicurezza di tutti.