Crotone, adesso la Serie A è realtà! Lo Spezia pareggia, la festa può partire

24 Luglio 2020 23:27

Dopo la vittoria nel pomeriggio a Livorno, il pari dello Spezia a Crotone regala la Serie A matematica a Crotone, che può così festeggiare… in viaggio

Il Crotone ritorna in Serie A! I pitagorici, dopo le due recenti partecipazione nell’Olimpo del calcio italiano, riconquistano un posto tra i più grandi facendo compagnia al Benevento. Dopo aver fatto il proprio dovere nel pomeriggio a Livorno (1-5, con i labronici già retrocessi), l’attesa era tutta per Cremonese-Spezia da poco conclusa. Se i liguri non avessero vinto, i rossoblu avrebbero già festeggiato stasera. E così è stato. 0-0 nella sfida che il Crotone guardava a distanza e +8 dalla terza a due giornate dal termine. La festa può partire, per una matematica raggiunta… in viaggio.

In Calabria sorride anche il Cosenza, che vince la sua terza gara di fila e riapre tutto in zona playout, se non – addirittura – per quanto concerne la salvezza diretta. Vittoria al fotofinish contro il Pisa, con il 2-1 arrivato in pieno recupero. Avvicinate le due squadre attualmente ai playout, entrambe sconfitte, Juve Stabia e Pescara, con quest’ultimi fermati a Trapani dai siciliani, anch’essi di nuovo in corsa per la salvezza. Di seguito i risultati di giornata e la classifica.

Venerdì 24 luglio

ore 18.45

LIVORNO-CROTONE 1-5

ore 21

ASCOLI-PORDENONE 2-2

CHIEVO-CITTADELLA 4-1

COSENZA-PISA 2-1

CREMONESE-SPEZIA 0-0

ENTELLA-PERUGIA 0-2

FROSINONE-BENEVENTO 2-3

SALERNITANA-EMPOLI 2-4

TRAPANI-PESCARA 1-0

VENEZIA-JUVE STABIA 1-0

LA CLASSIFICA