Crotone, è delirio dopo la promozione in Serie A: i tifosi in strada per festeggiare l’impresa [FOTO e VIDEO]

25 Luglio 2020 00:46

Il Crotone è matematicamente in Serie A dopo il successo contro il Livorno e il pareggio dello Spezia con la Cremonese

Il Crotone torna nel calcio che conta. Grande impresa della squadra calabrese che può festeggiare la promozione nel campionato di Serie A, un traguardo meritato dopo una stagione ben giocata, soprattutto nel periodo post-lockdown. La festa può partire con due giornate d’anticipo, dominio in trasferta contro il Livorno, nonostante il primo gol di svantaggio, il risultato finale non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro: 1-5. Poi tutti collegati per la sfida tra Spezia e Cremonese, 0-0 e distacco ormai irraggiungibile per le rivali. La festa della squadra è iniziata prima della partenza per il ritorno a casa, i tifosi sono scesi in strada, cori di gioia, canti e fuochi d’artificio. Oggi è una giornata storica per Crotone, la notte sarà veramente lunga e ricca di passione. In alto la FOTOGALLERY con le immagini della festa, in basso il video.