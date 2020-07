Cosenza: tornano operativi gli uffici postali di Civita ed Oriolo

7 Luglio 2020 16:32

Poste italiane comunica che da oggi gli uffici postali di Civita ed Oriolo in provincia di Cosenza sono tornati ad essere operativi con il consueto orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,20 alle 13,45 ed il sabato fino alle 12,45. Inoltre, nell’ufficio postale di Diamante sono stati ripristinati l’orario pomeridiano e la prenotazione delle operazioni attraverso il sito poste.it oppure tramite l’app. Nel ricordare che in questo periodo l’accesso agli Uffici Postali è gestito e regolamentato per rispondere in modo efficace al piano di prevenzione per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, Poste Italiane invita tutti i cittadini a recarsi nelle sedi rispettando sempre le distanza di sicurezza ed indossando la mascherina.