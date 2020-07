Serie B, l’ultimo passo per l’impresa: le combinazioni salvezza del Cosenza e delle concorrenti

28 Luglio 2020 17:52

Mancano soltanto 90 minuti alla conclusione della stagione regolare di Serie B. Il Cosenza si è rilanciato: tutte le combinazioni per la salvezza dei ‘Lupi’

Solo una giornata alla fine della Serie B, almeno per quel che riguarda la stagione regolare. 90 minuti decisivi per tante squadre, sia in zona playoff che in quella salvezza. A far parte del gruppone che lotta per non retrocedere c’è anche il Cosenza. I Bruzi si sono rilanciati nelle ultime settimane e ambiscono ad una permanenza diretta nella serie cadetta. E le chances della squadra di Occhiuzzi sono tutt’altro che remote. Le carte in tavola potrebbero essere rimescolate nel caso in cui al Trapani vengano restituiti, per intero o parzialmente, i due punti di penalizzazione. Ad oggi, però, i siciliani hanno 41 punti e per la squadra di Castori la salvezza è un’utopia. Sia il Trapani che la Juve Stabia hanno solo infinitesimali speranze di agguantare i playout. Andiamo a vedere nel dettaglio tutte le combinazioni per la salvezza.

Corsa salvezza: la classifica e il programma dell’ultima giornata

Classifica

Benevento 83 Crotone 68 Spezia 58 Pordenone 57 Cittadella 55 Chievo 53 Pisa 53 Frosinone 53 Salernitana 52 Empoli 51 Entella 48 Cremonese 48 Venezia 47 Ascoli 46 Perugia 45 Pescara 45 Cosenza 43 Juve Stabia 41 Trapani 41 Livorno 21

Ultima giornata

Ascoli-Benevento

Chievo-Pescara

Cosenza-Juve Stabia

Cremonese-Pordenone

Entella-Cittadella

Frosinone-Pisa

Livorno-Empoli

Salernitana-Spezia

Trapani-Crotone

Venezia-Perugia

Corsa salvezza: le combinazioni

Venezia (47 punti): si salva se…

Pareggia contro il Perugia

Perde e una tra Ascoli e Pescara non vince

Ascoli (46 punti): si salva se…

Vince

Pareggia e non vincono sia Perugia che Pescara

Perde e una tra Perugia e Pescara perde

Perugia (45 punti): si salva se…

Vince

Pareggia, il Cosenza non batte la Juve Stabia e il Pescara non batte il Chievo

Pareggia e l’Ascoli perde

Perde, il Cosenza non vince e il Pescara perde

Pescara (45 punti): si salva se…

Vince

Pareggia e il Perugia perde

Pareggia, l’Ascoli perde e il Cosenza non vince

Cosenza (43 punti): si salva se…

Vince e Perugia e Pescara perdono

Vince, il Pescara perde, il Perugia non vince e l’Ascoli fa almeno un punto

ai playout se…

Pareggia

Vince, Perugia e Pescara non perdono

in Serie C se…

Perde

Pareggia e il Trapani vince con 14 gol di scarto

Juve Stabia (41 punti): va ai playout se…

Vince

Trapani (41 punti): va ai playout se…