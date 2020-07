Coronavirus: a Ventimiglia arriva l’esercito in spiaggia

27 Luglio 2020 16:27

Coronavirus: a Ventimiglia i militari sono impegnati nel controllo dei posti di frontiera con la Francia a Ponte San Ludovico e a Ponte San Luigi

I soldati in spiaggia, con mimetica, mitra e scarponi: è quanto hanno visto lo scorso weekend i bagnanti, a Ventimiglia, e quanto ha documentato Manrico Gatti, con un video pubblicato su La Stampa.

I militari del 32° reggimento genio guastatori della Brigata Taurinense di stanza a Fossano sono da tempo impegnati nel controllo dei posti di frontiera con la Francia a Ponte San Ludovico e a Ponte San Luigi.

In questo periodo, tra i compiti dei militari vi è anche quello di presidiare le spiagge e i posti più affollati, e di conseguenza, verificare il rispetto delle distanze di sicurezza tra bagnanti previste dai protocolli anti-Covid.

Coronavirus, Salvini: “Militari in spiaggia a Ventimiglia assurdità”

“Vedere i militari in spiaggia armati a Ventimiglia non sta ne in cielo ne in terra“. Lo dice Matteo Salvini intervenendo al convegno ‘Covid-19 in Italia, tra informazione, scienza e diritti’ al Senato.