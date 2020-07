Coronavirus, turista positiva a Scilla: il Comandante dei Carabinieri fa chiarezza, “ha frequentato un solo locale, sempre usando la mascherina. State tranquilli”

31 Luglio 2020 10:51

Coronavirus, caso positivo a Scilla: le parole del Comandante dei Carabinieri

“Onde evitare inutili allarmismi, vi comunico che il soggetto positivo Covid19 si trova in quarantena. Non ha frequentato vari locali ma solo uno, peraltro utilizzando i dispositivi di protezione individuale.

Al riguardo, rammento che l’utilizzo dei DPI ed il rispetto del distanziamento sociale, oltre alle elementari norme di igiene personale sono ancora in vigore, ma soprattutto ci aiutano e ci aiuteranno a tenere un po’ più lontano il virus. Non vi preoccupate e non vi allarmate che non è il caso“. Queste le parole del Comandante dei Carabinieri di Scilla, Andrea Marino.