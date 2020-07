Coronavirus, il Ministero rettifica i dati: oggi in Sicilia 19 nuovi casi, boom di migranti positivi. E’ l’aumento più grande dal 3 maggio [DATI]

28 Luglio 2020 19:22

Coronavirus in Sicilia, il Ministero rettifica i dati. Il bollettino aggiornato: tutti i dati su pazienti guariti e dimessi

Rettifica della Ministero dopo che bollettino del pomeriggio indicava zero contagi in Sicilia. Questo il quadro riepilogativo aggiornato della situazione in Sicilia, di oggi 28 Luglio, in merito all’emergenza Coronavirus. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 267.962, su 211.860 persone: di queste sono risultate positive 3.215 (+19). Attualmente sono ancora contagiate 206, 2.726 (+7) sono guarite e 283 decedute (0). Degli attuali 206 positivi, 29 (+7) pazienti sono ricoverati – di cui 2 (-2) in terapia intensiva – mentre 175 (+7) sono in isolamento domiciliare.