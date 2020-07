Coronavirus, oggi in Sicilia 9 nuovi casi positivi: è l’aumento più grande dal 14 Maggio, 47 giorni fa. Ma sono tutti asintomatici [DATI e DETTAGLI]

2 Luglio 2020 17:41

Coronavirus in Sicilia, il bollettino aggiornato: tutti i dati su pazienti guariti e dimessi

Questo il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, oggi 2 Luglio e aggiornato alle ore 17 di oggi, in merito all’emergenza Coronavirus. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 214.317, su 174.795 persone: di queste sono risultate positive 3.090 (+9) , mentre attualmente sono ancora contagiate 134, 2.674 (+1) sono guarite e 282 decedute (0). Degli attuali 134 positivi, 17 (-1) pazienti sono ricoverati – di cui 3 in terapia intensiva – mentre 114 (+9) sono in isolamento domiciliare.

Coronavirus in Sicilia: 8 migranti positivi a bordo della Mare Jonio

A bordo della Mare Jonio ci sono 8 immigrati risultati positivi al Coronavirus, sbarcati ieri ad Augusta, in provincia di Siracusa. L’equipaggio della nave è stato messo in quarantena nel porto siciliano. “Siamo stati informati dalle autorità sanitarie che 8 dei 43 tamponi laringofaringei effettuati ieri pomeriggio sulle persone sbarcate ad Augusta da nave Mare Jonio sono risultati positivi al Covid-19. La pandemia non fa purtroppo distinzione e non conosce i confini e si è evidentemente propagata anche nel continente africano ed in Libia in modo massiccio”, riporta la Ong Mediterranea Saving Humans in una nota.